شكرا لقرائتكم خبر عن "بحب العصابة أوووي" فيلم جديد لـ عمرو سعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل النجم عمرو سعد فى فيلم سينمائى جديد يحمل اسم "بحب العصابة أووووي" من تأليف محمد سمير مبروك وأحمد عادل سلطان ومن اخراج إيهاب عمرو، حيث نشر "سمير" على صفحته بوست على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قائلا: "إن شاء الله مشروع 2020 فيلم (حب العصابة أوووي) بطولة عمرو سعد من تأليف محمد سمير مبروك وأحمد عادل سلطان إخراج إيهاب عمرو".

وكانت آخر أعمال النجم عمرو سعد فى السينما فيلم "فرعون" مأخوذ عن قصة الفيلم اليابانى "الساموراى السبعة" الذى أنتج عام 1954، وأخرجه أكيرا كوروساوا، وأعاد النجم عادل إمام تقديمها فى فيلم "شمس الزناتى"، ويعيد "حملة فرعون" تقديم القصة بروح عصرية وشارك فى بطولته النجم العالمى مايك تايسون وهافثور يوليوس بيورنسون، نجم مسلسل "صراع العروش"، والمصارع المصرى العالمى كرم جابر.

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وتدور أحداث الفيلم فى إطار تشويقى حول الشاب يحيى الشهير بفرعون، الذى يدير أكبر شبكة اغتيالات منظمة فى مصر ويضطر فرعون إلى التوجه إلى سوريا لتحرير ابنه من يد إحدى العصابات الداعشية، وإنقاذه برفقة مجموعة من أصدقائه، الذين يظن بعضهم أنهم سافروا إلى هناك للبحث عن كنز كبير فى منطقة الصراع.

الفيلم من تأليف كريم حسن بشير، ويضم الفنانين رامز أمير، روبى، سوزان نجم الدين، محمود عبد المغنى، وبيومى فؤاد، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وكانت آخر أعماله فى الدراما مسلسل "بركة" من إنتاج سينرجى، وتم عرضه خلال شهر رمضان الماضى، ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم، من بطولة كمال أبو رية، هالة صدقى، محمد لطفى، هنادى مهنى، رنا رئيس، عبد الرحمن أبو زهرة، رياض الخولى، إنعام سالوسة.