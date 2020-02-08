شكرا لقرائتكم خبر عن ورحل فيلسوف الضحك الراقى.. وداعا لينين الرملى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى صباح اليوم الكاتب الكبير لينين الرملى بعد صراع طويل مع المرض، ليرحل تاركا خلفه أعمالا مسرحية ودرامية وسينمائية خالدة



لينين الرملى

ولد في 18 أغسطس 1945 بالقاهرة وتخرج فى المعهد العالى للفنون المسرحية

بدأ الكتابة للتليفزيون من عام 67

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له عدة أعمال منها "فرصة العمر، و"حكاية ميزو" و"برج الحظ"

له كتابان هما: "هرش مخ" و"حواديت حصاوى"

أخرج عملين من أعماله، الأول "سلام النساء" والثاني "اخلعوا الأقنعة".

قدم عدة أعمال متميزة فى السينما أبرزها الإرهابى وبخيت وعديلة.

حصل على جائزة الأمير كلاوس من هولندا عام 2006