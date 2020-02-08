شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تطارد محمد رجب فى "الشيخ زايد" بسبب "الأخ الكبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور النجم محمد رجب مشاهد مطاردة بينه وبين الشرطة بمدينة الشيخ زايد خلال أحداث مسلسله "الأخ الكبير"، والذى يعرض حالياً على شاشة cbc يومياً، حيث حقق العمل نجاحاً جماهيرياً جعله يتصدر التريندات خلال الأيام الماضية، وتدور أحداث العمل فى إطار الدراما الشعبية التى صاغها أحمد عبد الفتاح، وأخرجها إسماعيل فاروق، كما أوشك رجب على الانتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة من المسلسل.

مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج اسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد امام وزينة منصور وتدور أحداثه في اطار شعبى.

تدورالأحداث فى حى بولاق الشعبي، حيث يحاول الشاب الفقير حربى - محمد رجب - مواجهة العديد من التحديات فى حياته والتغلب عليها، سواء على الصعيد اﻷسرى أو العملي، حتى تُقتل أخته الذى كان يرتبط بها كثيراً وتنقلب حياته رأساً على عقب ويدخل فى صراعات كبيرة مع عدة أشخاص ويحاول الوصول إلى الجانى.

المسلسل يسجل التجربة الأولى لمحمد رجب فى نوعية الأعمال التى تعرض خارج الشهر الكربم بعد خوضه السباق الرمضانى الماضى بـ"علامة استفهام" تأليف إسلام حافظ وإخراج سميح النقاش وشارك فى بطولته ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، كوكى، محمد نجاتى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، مؤمن نور، نورهان، حنان سليمان، عماد رشاد وسارة المسعودى وجوليا الشواشى وآخرين.