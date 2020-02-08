شكرا لقرائتكم خبر عن Lady الأبيض × الأسود.. إميليا كلارك فى صورة الـ 32 عاما من الجمال بإعلان جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية إميليا كلارك، جمهورها، بصورة جديدة لها من اعلانها الجديد الذي تظهر فيه موديل، عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وهي ترتدي فيه فستان أسود اللون، وسط ملامح أبيض وأسود للصورة.

وظهرت كلارك في اعلانها وهي تجلس بصحبة عدد من الرجال على طاولة بإحدى الحفلات، وترتدي فستان كلاسيك مطرز من منطقة الصدر.

وفى حوار لها مع صحيفة ديلي ميل البريطانية، كشفت كلارك عن أسرار جمالها التى تشمل تدليك الوجه، وعدم الإفراط فى استخدام المكياج وتنعيم البشرة وترطيبها، قالت النجمة البالغة من العمر 32 عامًا - إنها لم تقم بأى عمليات من شأنها تغيير طبيعة البشرة مثل البوتوكس.

Advertisements

وأوضحت إميليا أنها تعطى الأولوية للعناية بالبشرة الجيدة والمكياج الذكى والتدليك الليلى للوجه لضمان مظهر صحى لبشرتها وشعورها بالأفضل، قائلة: "أريد أن أفعل كل ما بوسعى فى العناية ببشرتى، فهو شكل من أشكال الرعاية الذاتية أيضًا أنا أختار وضع الطاقة فى التأكد من أننى بحالة جيدة."

وأشارت إلى أنها تقوم بشكل يومى بتدليك وجهها قبل أن تنام، موضحة أن مساج الوجه يساهم فى تنشيط أكثر من 40 عضلة تشكل سقالة الوجه".

وتابعت "فى أى وقت يمكنك ممارسة تمارين الوجه، ولكننى أميل إلى القيام بذلك صباحًا أو مساءً كجزء من روتين العناية بالبشرة، حتى لو أجريت جلسة لمدة دقيقتان فقط."

ولفتت إلى أنها تستخدم مستحضرات بسيطة وفعالة للحفاظ على بشرتها، بالإضافة إلى بعض الطرق البسيطة التى تعلمتها من والدتها لتنظيف البشرة بشكل يومى واستخدام الحد الأدنى من المكياج فى الحياة اليومية."