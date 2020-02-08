شكرا لقرائتكم خبر عن "بنت الجيران" مش بس شعبي.. شهد الشعراوي تعيد لحن الأغنية على طريقتها الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت المطربة شهد الشعراوي فى إعادة غناء أغنية "بنت الجيران" لمطرب المهرجانات حسن شاكوش بشكل مختلف وجديد عن النمط الشعبي الذي انتشرت به، وطرحت مقطع فيديو لها أثناء غنائها بشكل مختلف وبطريقة هادئة أكثر من الموسيقى المصاحبة للأغنية الأصلية.

ونشرت شهد الشعراوي مقطع الفيديو لها، عبر مختلف حساباتها بمواقع السوشيال ميديا، والتى سرعان ما جذبت انتباه الكثيرين للحن الجديد الذى أضافته للأغنية الشعبية التى نجحت فى السيطرة على التريند بشكل عام الفترة الأخيرة.

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شهد الشعراوي مطربة ومذيعة راديو، قدمت أغنية حفل الختام في منتدى شباب العالم 2018، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من رؤساء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والتجمعات الأفريقية، وهي مقدمة برنامج "أهلا بيت" على الراديو، وهو أول برنامج متخصص في الهيب هوب على الإذاعة المصرية.

وكانت أغنية "بنت الجيران" لمطرب المهرجانات حسن شاكوش ومعه عدد من المطربين قد حققت نجاحا كبيرا، وأصبحت منتشرة فى أوساط الشباب بشدة، ويتم طلبها خصيصاً فى الأفراح والمناسبات والسهرات، وتجاوز عدد مشاهدتها 63 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

وكان مطرب المهرجانات الشعبى حسن شاكوش صرح مؤخرا لـ"الخليج 365" أنه أهدى أغنية "بنت الجيران" للنجمة منى زكى، مشيرا إلى أنه يعشقها ويحب فنها، لذلك قرر أن يهدى تلك الأغنية لها، كما عبر عن سعادته عندما ردت منى زكى عليه ووجهت الشكر له عبر خاصة "الاستورى" بـ إنستجرام، قائلة: "شكرا يا حسن أوى، أنا كمان بحب أغانيك وصوتك والأغنية دى أحلى هدية.. شكرا يا أبو على كل الشكر".