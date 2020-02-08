رمضان والسقا وزوجته ومي عمر ومحمد سامي في صورة واحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وجمعت الصورة كل من الفنان محمد رمضان، والفنان أحمد السقا وزوجته مها الصغير، والمخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، من إحدى المناسبات.

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وينشغل رمضان حاليا بتصوير مسلسله الجديد "البرنس"، المقرر عرضه في رمضان 2020، من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة نور اللبنانية وروجينا.

بينما تشارك مي عمر في مسلسل " الفتوة"، من بطولة ياسر جلال، ويشارك في بطولته وأحمد صلاح حسني، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي ويعرض رمضان المقبل.

و يستكمل أحمد السقا تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلمه الجديد "العنكبوت" ويشاركه البطولة منى زكي، يسرا اللوزي، محمد ممدوح، أحمد فؤاد سليم، زكي فطين عبدالوهاب، شيماء سيف، ومن إخراج أحمد نادر جلال.