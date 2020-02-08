كندة علوش تنصح متابعيها بمشاهدة هذا الفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نصحت الفنانة السورية كندة علوش متابعيها وجمهورها بمشاهدة فيلم الحرب "1917".

ونشرت علوش بوستر الفيلم، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " فيلم رائع، بنصح كل محبي السينما يشوفوه.. وحاولو تشوفوه بالسينما مو بالبيت لانو لازم ينشاف بالسينما، أنا شخصياً بهمني الموضوع والدراما بأي فيلم بدّي شوفو أكتر من الابهار البصري او التقنية المتطورة، بس هون المخرج سام مينديز أخد التقنية لمستوى ساحر.. الإخراج والتصوير مبهرين".

تابعت كندة: "فيلم مبهر ذكي مشوق بيقطع الأنفاس في مجهود جبار بالصورة والديكور وحتى التمثيل والحدوتة رغم بساطتا بس بتقول شي مهم جداً، عن قديش الحرب قاسية وبشعة ومدمرة لكل الشي للحجر والبشر والعلاقات ومدمرة لكل الأطراف المنتصر والمنهزم، ماحدا بيطلع من الحرب كسبان".

الفيلم بطولة دين تشارليز تشابمان، جورج مكاي، أندرو سكوت، ريتشارد مادين، كولين فيرث، ومن تأليف وإخراج سام ميندز، وحصل على جائزة أفصل فيلم وإخراج في عدة مناسبات، ومن بين الأفلام المرشحة للأوسكار.