خالد سرحان ينضم لـ"دهب عيرة" مع يسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: تعاقد الفنان خالد سرحان على المشاركة في بطولة مسلسل "دهب عيرة". والمسلسل بطولة يسرا، وإخراج سامح عبدالعزيز، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل. مسلسل "دهب عيرة" من إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز. وسبق أن جرى التعاقد مع الفنانين حلا شيحة، بيومي فؤاد، وجومانا مراد، وخالد أنور، وهنادى مهنى.

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