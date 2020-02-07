خالد المريخي: “ما عينت خير إلا بعد ما تركت الأغاني” -فيديو

قال الشاعر السعودي خالد المريخي إن أجمل قرار اتخذه بحياته هو قرار اعتزاله الشعر الغنائي. ورد المريخي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في تويتر، على أحد المعترضين على قرار اعتزاله، بأنه اختار ما عند الله سبحانه وتعالى. وأضاف المريخي في رده على منتقدي قرار اعتزاله، أنه بخير ونعمة على كل الأصعدة، اجتماعيا، وماليا، ونفسيا، وصحيا، قائلا: “والله إني ما عينت خير إلا بعد ما تركت الأغاني”.

وتابع أنه تكلم بهذا الموضوع من باب التحدث بالنعمة التي وجدها، مستشهدا بقوله تعالى “وأما بنعمة ربك فحدث”، معتبرا أن بدايته كانت مع نهاية طريق الغناء. يذكر أن الشاعر المريخي كان قد أعلن في وقت سابق اعتزاله النهائي للشعر الغنائي وذلك في رمضان الماضي خلال زيارته لبيت الله الحرام. يُشار إلى أن المريخي (45 عاماً)، يعد من أبرز الشعراء الذين نجحوا في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة؛ حيث كانت له ثلاثة دواوين صوتية وديوان مقروء، إلى جانب تعاونه مع عدد من المطربين.