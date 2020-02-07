شاهد: بعد مقطع “الوسخات” .. البحرينية زهرة عرفات تهاجم الطفلة “ريناد” وتصفها بقلة الأدب .. والأخيرة تعتذر بسخرية

نشرت الفنانة البحرينية زهرة عرفات مقطع فيديو انتقدت فيه الطفلة السعودية ريناد ، ووصفت تصرفاتها بقلة الأدب . وقالت زهرة عبر حسابها على سناب شات: “فيه شخصية في السوشال ميديا سنها صغير من طلعت وهي هذا أسلوبها وانتوا إلي وصلوتها للملايين، اكتشفت إن هذا الأسلوب بينجحها اللي هو قلة الحيا وقلة الأدب والغلط على الجمهور”.

و جاء انتقاد زهرة عرفات لريناد على خلفية مقاطع الفيديو الأخيرة والتي وصفت فيها الطفلة السعودية أصحاب الهالات السوداء “بالوسخين” حيث تعرضت ريناد، لهجوم عنيف بسبب مقطع الفيديو، الأمر الذي أثار غضب الجمهور، نظرًا لأن البعض تكون الهالات السوداء لديه مرضًا وليس له علاقة بالنظافة. وهذا ما بينته أيضا بدورها زهرة عرفات، إذ قالت موضحة أن هناك بعض الأشخاص قد تكون طبيعة بشرتهم أكثر عرضة لحدوث الهالات السوداء ومهما حاولوا معالجتها لا تزول بسهولة.

بدورها قامت ريناد بنشر مقطع فيديو آخر عبر حساباتها على السوشال ميديا توجه فيها الاعتذار عن كلامها لكن بطريقة فكاهية، كما بدا عليها عدم الجدية في الاعتذار . وقالت ريناد: لازم ننهي اليوم الموضوع لأن مرة أنا متنرفزة، أنا آسفة للناس الحقودة والتافهة والغيورة والمنتقدة للناس إلي ما يبغون يتنظفون لا تتنظفون” مع توجيه قبلات .