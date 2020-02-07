عاصي الحلاني يطرح "بويا محمد"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ اغنيته الجديدة من الفلكلور العراقي "​بويا محمد​" على يوتيوب، توزيع وإعداد : طوني سابا.

ويقول مطلعها: "عمري ما قلت للناس محتاج، هسه اتنازلت محتاج اشوف لك كل الظروف معاندة وياك، ظروفي معاندة أكثر من ظروفك، من اشتاق .... أحط إيدي، على قلبي أطمن عليك انت بمكانك واذا عني، ابعدت معناتا ما اعيش، لأن قلبي يدق بس على شانك..".

وكان الحلاني أحيا مؤخرا حفلاً ناجحاً في المكسيك وعلق على أحد مقاطع الفيديو التي نشرها وهو يغني على المسرح :"ليلة من العمر مع الجالية العربية في كنكون المكسيك الف شكر على استقبالكم ومحبتكم الكبيرة".

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