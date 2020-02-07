بالصورة - محمد رمضان برفقة ابنه على جناح طيارته الخاصة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري ​محمد رمضان​ صورة الى جانب ابنه "علي" امام طائرته الخاصة اثناء عودته من المملكة العربية السعودية، عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر محمد رمضان وهو يلتقط صورة تذكارية مع بنه واقفاً على جناح الطائرة وعلق عليها قائلًا: "الطيران الى مصر"

ويواصل محمد رمضان تصوير مسلسله الجديد "البرنس"، الذي من المقرر أن يخوض من خلاله السباق الرمضاني لعام 2020، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

ويشاركه البطولة نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش.

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