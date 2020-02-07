صالح الجسمي يفضح مريم حسين بعد تشكيكها في تقرير المختبر الجنائي

كتب امير فتحي في الجمعة 7 فبراير 2020 10:52 مساءً - شنّ الفنان الإماراتي ​صالح الجسمي​ هجومه ضدّ الممثلة العراقية ​مريم حسين​ بعد تشكيكها بنتيجة تقرير المختبر الجنائي الإماراتي في الفيديو الذي اتهمها فيه صالح بهتك العرض مع مغني الراب.

وأعاد الجسمي نشر الفيديو الذي تظهر فيه مريم حسين بوضوح وهي ترقص على المسرح مع المغني وعلق عليه ساخراً: ” خلي التشكيك ينفعها”.

وسبق أن صدر حكم المحكمة بسجن الفنانة مريم حسين مدة شهر واحد وترحيلها من الإمارات، الأمر الذي دفع بالفنانة الإماراتية أحلام الطلب من صالح الجسمي العفو عن حسين باعتبارها أم ولديها طفلة صغيرة، إلا أن صالح الجسمي طلب منها عدم التدخل في الأمر.