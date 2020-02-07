عاصي الحلاني يطرح “بويا محمد” برؤية جديدة

طرح فارس الغناء العربي عاصي الحلاني أغنية جديدة بعنوان “بويا محمد” وهي مستوحاة من الفلكلور العراقي وذلك على موقع روتانا الرسمي عبر موقع يوتيوب.

قدّم “الحلاني” أغنية “بويا محمد” بتوزيع ورؤية جديدين حملت توقيع طوني سابا وماسترينغ محمد المقهور.

ومن المعروف عن عاصي الحلاني تنويعه في طرح الألوان الغنائية، وهذا ما يميزه عن باقي الفنانين الذين يخافون التجربة، إلا ان الفارس كسر هذه القاعدة وقدّم أغنيات بعدة لهجات وألوان وحقق نجاحاً مميزاً.

تبدأ الأغنية بموال “عمري ما قلت للناس محتاج/هسه اتنازلت محتاج اشوف/لك كل الظروف معاندة وياك/ظروفي معاندة أكثر من ظروفك/من اشتاق …. أحط إيدي على قلبي/أطمن عليك انت بمكانك واذا عني/ابعدت معناتا ما اعيش/لأن قلبي يدق بس على شانك“.

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ثم يكمل الفارس الأغنية التي يقول مطلعها: “محمد بويا محمد… غدري ليش بتتعمد يا محمد خاف من الله يا محمد موهاد الله عيوني محمد بويا محمد“.

وكان “الحلاني” قد عمد الى تأجيل طرح ألبومه الجديد بسبب الأزمة الراهنة في البلاد، وهو بإنتظار أن تتحسن الاوضاع كي يتخذ القرار المناسب بهذا الموضوع.

من جهة أخرى، كان الفارس قد أشعل ليل المكسيك بحفلة فنية تكللت بالنجاح الكبير وسط تفاعل هائل من قبل الجاليات العربية التي غادرت السهرة محملة بالكثير من لحظات السعادة والاستمتاع، وهذا ليس بغريب على عاصي الذي ينثر الفرح اينما حلّ.