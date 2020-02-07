نادين خوري بموسم درامي حافل.. تستعد لـ "حرملك2" و"شارع شيكاغو"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انضمت الفنانة السورية القديرة نادين خوري إلى أبطال مسلسل "شارع شيكاغو" وهو إخراج محمد عبد العزيز وإنتاج شركة قبنض ميديا.

وستكون مشاركة الفنانة نادين عبر شخصية "هدى" التي تمر بتجربة لم تكن بالبسيطة في حياتها وتظهر في الزمن الحاضر لتتحدث عن ذكرياتها وأسرارها في الفترة الماضية ضمن حالة من تشابك الأحداث بين الحاضر والماضي.

وأعربت نادين عن سعادتها بالتعاون الأول مع المخرج محمد عبد العزيز الذي كان السبب الأول لانضمامها لمسلسل "شارع شيكاغو" بحسب بيان صحافي نشره مكتبها الإعلامي".

وأضاف البيان أن هذا الحافز نابع من متابعتها لمسيرته وخصوصيته كمخرج في أعماله السينمائية التي قدمها سابقا.

"شارع شيكاغو"

ويعتبر "شارع شيكاغو" رابع أعمال الفنانة نادين خوري في عام 2020 بعد مسلسل "مافيي2" الذي بدأ عرضه قبل أيام، وهو من تأليف كلوديا مارشيليان وإخراج رشا شربتجي وإنتاج شركة الصبّاح إخوان حيث تواصل في الجزء الثاني شخصيتها "زكية" الخالة التي تسعى إلى الحفاظ على أولاد شقيقتها، فتعيش أحداث حياتهم وتتفاعل معها وتكون مؤثرة حينا، ومتأثرة حينا آخر.

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ويأتي عرض مسلسل "مافيي2" مع مواصلة فريق العمل تصوير بقية المشاهد بالتزامن مع عرضه على الشاشة.

شخصية محورية في "بروكار"

كذلك أعلن المكتب الإعلامي للفنانة نادين خوري انتهاءها من تصوير شخصيتها في مسلسل "بروكار" وهو من تأليف سمير هزيم وإخراج محمد زهير رجب وإنتاج قبنض والذي سيكون جاهزا للعرض في شهر رمضان المقبل.

وتؤدي خوري في العمل شخصية "الطبيبة انطوانيت" وهي شخصية محورية تظهر فيها صورة المرأة الدمشقية بصورتها الناصعة والقوية وتتميز "انطوانيت" بشخصية قوية واستثنائية وتعيش أحداثا مختلفة بين الحزن والفرح مشاركة أهل الشام أحزانهم واحتفالاتهم ومقاومتهم للاحتلال الفرنسي ضمن قصة درامية مشوقة تجمع النضال ومحبة الحياة والوطن والصبر على المحن العابرة أمام ثبات الأرض وبقائها ليصل صوت المرأة الشامية بحقيقتها وقوتها وتاريخها ونضالها لأجل الوطن.

وتدور أحداث "بروكار" خلال عام 1942 فترة الاحتلال الفرنسي لسوريا ويتحدث عن صناعة البروكار خلال تلك الفترة ومحاولة أحد المهندسين الفرنسيين سرقة هذه الصناعة، كما سيتناول العمل دور المرأة السورية في مواجهة الاحتلال بطرق شتى وقدرة سيدات سوريا على الصمود والمواجهة والدفاع عن كل ما يمت لتراث البلاد وأهلها بصلة.

وإضافة إلى "بروكار" وفي إطار تحضيراتها للموسم الدرامي المقبل تستعد القديرة نادين خوري لتصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل "حرملك" وهو قصة وسيناريو وحوار سليمان عبد العزيز وإخراج تامر إسحق وإنتاج شركة كلاكيت للإنتاج الفني والذي يتم تصويره في دولة الإمارات.

وفي الجزء الثاني ستواصل "ناظلي" القادمة من تركيا إلى بلاد الشام تطورات شخصيتها، وتتفاعل مع الشخصيات وتعيش المفاجآت المختلفة مع تقدم أحداث العمل.