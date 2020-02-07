شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نجوم وآباؤهم "فيهم مناخير من بعض".. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "فولة وانقسمت نصين".. مقولة صحيحة تنطبق على عدد كبير من النجوم حيث يشبه الأبناء آباءهم ودائمًا منذ الصغر يبدأ الأقارب والأصدقاء فى مقارنة الطفل بوالديه سواء فى الشكل أو السلوك، والكثير يتبع نفس خطى الآباء وميولهم ومواهبهم سواء كان ذلك موسيقى أو تمثيلا أو عروض أزياء.

ويصبح ذلك أكثر إذا كان الابن مشهورًا ووالده كذلك لأن الضوء يكون عليهما بشكل كبير عن الأشخاص العاديين ويستعرض "عين" هؤلاء النجوم فى السطور التالية..

ومن هؤلاء النجوم، محمد إمام الذى يشبه والده الزعيم بشكل كبير وهو فى شبابه بنفس ملامح الوجه وحتى طريقته فى التمثيل يقتبس بعض الحركات فى أعماله.



محمد امام مع والده الزعيم



محمد امام وابوه



محمد امام والزعيم

ويبدو أن ملامح الفنانان كريم ومحمد محمود عبد العزيز بهما الكثير والكثير من والديهما الساحر النجم الكبير محمود عبد العزيز، خاصة وأن كريم حقق نجاحاً جماهيرياً حينما حاول تقليد والده في فيلم "الشقة من حق الزوجة" بأحد أعماله الفنية، وأصبح هذا المشهد كوميكس على السوشيال ميديا، أما محمد محمود عبد العزيز فالكثير دائما يشبه بوالده فى ملامحه التى تكاد تنطبق فى بعض الأحيان.







محمد محمود ووالده الساحرر

كريم محمود عبد العزيز



محمد محمود عبد العزيز مع الساخر



محمد محمود ووالده الساحر

الفنانة دنيا سمير غانم التى تتسم بنفس "مناخير" والدها النجم الكبير سمير غانم، بينما شقيقتها إيمى سمير غانم تشبه والدتها الفنانة دلال عبد العزيز.



دنيا وايمى مع والديه

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دنيا ودلال عبد العزيز

أما الفنانة منة شلبى، التى تتميز بالجاذبية، فهى تشبه والدتها زيزى مصطفى فى بعض الملامح خاصة "المناخير"، ويعرض لها حاليا مسلسل "فى كل أسبوع يوم جمعة" على إحدى المنصات الإلكترونية مع النجم آسر ياسين وسوسن بدر وآخرين من النجوم.



منة شلبى ووالدتها زيزى مصطفى

وهناك شبه كبير فى الملامح الرئيسية بين النجم أحمد السقا ووالده مخرج العرائس الشهير صلاح السقا مدير مسرح العرائس.



السقا ووالده



السقا مع والده



لسقا مع والده

ونفس الأمر للنجم كريم عبد العزيز الذى يشبه والده المخرج محمد عبد العزيز إلى حد كبير، من عينيه ومعظم ملامح وجهه.

كريم عبد العزيز مع والده



كريم ووالده

أما الفنانة رانيا محمود ياسين فهى تشبه والديها محمود ياسين وشهيرة، وكذلك شقيقها عمرو محمود ياسين.



رانيا مع والديها