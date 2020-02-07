شكرا لقرائتكم خبر عن نادى السينما المستقلة يعرض 5 أفلام بمركز الهناجر.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل نادى السينما المستقلة بالقاهرة، الذى يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، فعالياته اليوم السبت 8 فبراير فى السابعة مساء، بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن يتم عرض كل من فيلم "سد خانة" للمخرج فادى خزبك، وفيلم "لمسة" للمخرجة دنيا الزاهر، وفيلم "لطشة نور للمخرج دانى جمال، وفيلم "الونس" للمخرجين لوستين خزليان ودميانا نصري، وفيلم "12 ساعة" إخراج معتز الدهشان".

وتعقد ندوة عقب عرض الأفلام، يستضيف خلالها النادى الصحفى الناقد الكبير خالد عيسى، لمناقشة الأفلام وسوف يدير الندوة الناقد السينمائى أحمد النبوي.

يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، السبت الثانى من كل شهر، والدعوة عامة للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات النادي.

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واستضافت سينما الهناجر، بالأوبرا، مؤخرا عروض نادى السينما المستقلة، والذى يقيمها المركز القومى للسينما بالتعاون مع قطاع الصندوق، وتنوعت هذه الأفلام بين الروائية القصيرة والتسجيلية وهى، "فستان فرح" إخراج جيهان إسماعيل ، "فريدة" إخراج أحمد الشال ، "حكاية" إخراج مهند الكاشف، وهدية إخراج مصطفى عطا، و"كوزمس" إخراج الاء سعد الدين.

يذكر أن المخرجة جيهان إسماعيل تخوض أولى تجاربها الإخراجية بفيلمها الروائى القصير "فستان فرح" ، وتدور قصة العمل حول "مريم" التى تجسد دورها نورا الفولى تلك الفتاة التى تعمل فى أتيليه لتصنيع فساتين حفلات الزفاف، ومع تردد الزبائن من الفتيات لتصميم فستان الزفاف يراود مريم حلم أن تكون إحداهن فى يوم من الأيام وهو ما يجعلها تفقد وظيفتها بسبب هذا الحلم .

أما بالنسبة للفيلم الروائى "فريدة" للمخراج أحمد الشال، مستوحى من قصة حقيقية حدثت بمدينة دمياط عام 2002، وبطلة العمل فتاة تدعى "فريدة" تتمرد على قيود أسرتها للدفاع عن حبها.

والفيلم الروائى "حكاية" للمخرج مهند الكاشف، تدور حول قصة الفيلم عبارة عن طفل يقطن مع شقيق والدته فى إحدى المناطق الشعبية ويهوى الرسم وتربية الطيور الحمام، لكن ينشأ صراع بينه وبين إحدى بطلات الفيلم. أما عن فيلم هدية للمخرج مصطفى عطا، فيدور أحداث الفيلم حول طفلة صغيرة تبحث عن السعادة والحرية، فى ظل قسوة زوجة أبيها.