شكرا لقرائتكم خبر عن Venom 2 داخل غرف المونتاج.. توم هاردي يشارك بصورة من التحضيرات الأخيرة لفيلمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم العالمي توم هاردي بصورة جديدة من داخل غرف المونتاج للتحضيرات النهائية لفيلمه الجديدVenom 2 المقرر طرحه في أكتوبر المقبل بدور العرض السينمائي بجميع أنحاء العالم، بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول من الفيلم.

وانضمت النجمة العالمية نعومى هاريس، فى أكتوبر الماضي، إلى استوديهات عالم مارفل، للعب شخصيةVillain Shriek، التى ستكون الشخصية الرئيسية أمام هاردي، وبحسب صحيفة فاريتى فإن هاريس ستظهر في الجزء الجديد بشخصية سوبر هيرو وستستمر للموسم الثالث من السلسلة الشهيرة.

Advertisements View this post on Instagram V2 A post shared by Tom Hardy (@tomhardy) on Feb 7, 2020 at 8:53am PST A post shared by Tom Hardy (@tomhardy) onFeb 7, 2020 at 8:53am PST

ومن المقرر أن تنضم "شريك" مع هارلسون فى الفيلم الجديد لمواجهة "فينوم" وتعد شخصية رومانسية شريرة ضمن شخصيات كارنينج فى عالم مارفل للكاريكاتير، وسيلعب أندى سركيس نفس دوره، بالإضافة إلى تواجد ميشيل ويليامز وودي هارلسون بنفس أدوارهما.

وحقق الجزء الأول من الفيلم إيرادات وصلت إلى 856 مليون دولار حول العالم، فيلم Venom تدور قصته حول إيدى بروك التى يجسدها توم هاردى، والذى ظهر لأول مرة فى أفلام سبايدر مان، الشخصية التى تحولت من شخص عادى إلى شخص خارق للطبيعة شرير بسبب تعرضه لهجوم من كائن فضائى منحه قدرات خارقة وأصبح داخله يواجه قوى الشر والخير، ويواجه العديد من الأحداث التى يسعى للتغلب عليها والسيطرة على الكوكب.

فيلم Venom من بطولة توم هاردى، وميشيل ويليامز، ووودى هارلسون، وجينى سليت، وريز أحمد، ومارسيلا براجيو، وريد سكوت، وميشيل لى، وسكوت هيز، وماك براندت، ومن إخراج روبن فلايشر، ومن تأيف مجموعة متنوعة من الشخصيات وهم كيلى مارسيل، وسكوت روزنبرج، وتود مكفارلين، وجيف بينكنر، وديفيد ميشليني.