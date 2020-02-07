شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سرحان أحدث المنضمين إلى "دهب عيرة" مع يسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد الفنان خالد سرحان على المشاركة في بطولة مسلسل "دهب عيرة" مع النجمة يسرا والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث يقدم سرحان أحد الأدوار الرئيسية في العمل المنتظر انطلاق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، فور الانتهاء من عملية التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة، وتحهيز ملابس الشخصيات والديكورات الخاصة بالمشاهد الأولى.

مسلسل "دهب عيرة" من إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وتم التعاقد بشكل رسمى مع الفنانين حلا شيحة، بيومى فؤاد، وجومانا مراد، وخالد أنور، وهنادى مهنى وجارى التعاقد مع باقى الفنانين حيث سيتم الانتهاء من هذه الأمور الأسبوع المقبل.

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خالد سرحان

ويعرض لخالد سرحان في السينمات حالياً فيلم "يوم وليلة" حيث انطلق يوم 6 يناير الماضى، ويشارك في بطولته خالد النبوى، أحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، ومحمد عادل، وحمزة ‏العيلي، محمد جمعة، أيمن عزب، رجوى حامد، زينة منصور، وشادي أسعد، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، وتدور جميع أحداث الفيلم في يوم وليلة ‏بحي السيدة ‏زينب أشهر الأحياء الشعبية في مصر‎

وكان آخر أعمال خالد سرحان في الدراما مسلسل "قيد عائلى" من 45 حلقة، تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.