فيديو| "مصنف للكبار فقط".. طرح إعلان فيلم "صندوق الدنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "صندوق الدنيا" الإعلان الأول عبر الصفحة الرسمية للفيلم على "فيسبوك".

ويظهر فى الإعلان أبطال الفيلم رانيا يوسف وباسم سمرة وصلاح عبد الله وخالد الصاوي.

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الفيلم من سيناريو وحوار عماد البهات وأسامة حبشى، والإخراج لعماد البهات، ومن المقرر طرحه بالسينمات 19 فبراير الجاري، وصنف الفيلم، لمن هم أكبر من 18 عاما.

يدور فيلم "صندوق الدنيا" حول مجموعة قصص ويضم عدد من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء فى النجاح أو الفشل، ويضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامى مغاورى والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات ومن إنتاج شركة "Kemet Film Production".