"ملكة جمال لبنان وانفصال ومشاركة في الثورة".. معلومات عن نادين نسيب نجيم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تحتفل الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، بعيد ميلادها الـ36، اليوم الجمعة، إذ إنها من مواليد 7 فبراير 1984.

ويستعرض "الخليج 365" بعض المعلومات عنها..

- حصلت على لقب ملكة جمال لبنان عام 2004.

-عملت مذيعة في تليفزيون المستقبل اللبناني.

- بدأت علاقتها بالفن في عام 2009، من خلال مسلسلي خطوة حب، ورجال الحسم مع باسل خياط.

- قدمت قرابة 20 عملا في 10 سنوات فقط.

- تعد أحد الوجوه المشهورة في مصر رغم عدم مشاركتها في أي عمل مصري.

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- غنت لها المطربة شيرين عبدالوهاب تتر مسلسلها "خمسة ونص"، الذي عرض رمضان الماضي، وحقق ناجحا كبيرا.

- من أبرز أعمالها: "الهيبة، نص يوم، تشيللو، لو، طريق".

- شاركت الفنانة نادية نسيب نجيم في الثورة اللبنانية، وشاركت أكثر من في التظاهرات.

- نشرت صورة لها مؤخرا دون شعر دعما لمرضى السرطان.

- فازت بجائزة أفضل ممثلة عربية في مهرجان الفضائيات العربية عن دورها في مسلسل خمسة ونص.

- أعلنت في شهر سبتمبر الماضي انفصالها عن هادي الأسمر، بعد 9 سنوات زواج، ورزقت منه بولدين هما هافن عام 2013 وجيوفاني في عام 2014.



- وعلقت وقتها عن الانفصال: "القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ماكانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا ... ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا".