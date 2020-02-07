محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
كشف عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، الفنان منير مكرم، عن موعد جنازة وعزاء الكاتب لينين الرملي، الذي توفي اليوم، عن عمر يناهز الـ75 عاما بعد صراع مع المرض.
وقال منير مكرم في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "جنازة لينين الرملي عائلية على حسب ما بلغتنا أسرته، وستقام غدا، بينما العزاء يوم الإثنين من مسجد عمر مكرم ".
الكاتب الكبير لينين الرملي من مواليد 18 أغسطس 1945، له عدد من الأعمال التي تعتبر علامات بارزة في تاريخ المسرح والسينما، أبرزها "انتهى الدرس يا غبي"، "تخاريف"، عفريت لكل مواطن"، "البداية"
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| جنازة عائلية لـ"لينين الراملي" والعزاء في هذا الموعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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