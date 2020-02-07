هند صبري تنعى لينين الرملي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة التونسية هند صبري، الكاتب لينين الرملي، الذي توفي اليوم، عن عمر يناهز الـ75 عاما، بعد صراع مع المرض.

ونشرت"صبري" صورة للراحل لينين، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "رحل اليوم واحد من كبار كتاب الدراما بأنواعها والمسرحية على وجه الخصوص، كتب للسينما والتليفزيون أيضا، وامتازت أعماله بالتعبير عن الإنسان والمواطن العربي والمصري، وداعا الكاتب الكبير لينين الرملي".

الكاتب الكبير لينين الرملي من مواليد 18 أغسطس 1945، له عدد من الأعمال التي تعتبر علامات بارزة في تاريخ المسرح والسينما، أبرزها "انتهى الدرس يا غبي"، "تخاريف"، عفريت لكل مواطن"، "البداية"