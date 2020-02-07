ريهام عبدالغفور رفقة محمد فراج في جلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة ريهام عبدالغفور لجلسة تصوير جديدة، رفقة الفنان محمد فراج.

ونشرت ريهام صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت في الصور بإطلالتين، كما ارتدى فراج ملابس من اللون الأبيض و"برنيطة" على راسه.

يذكر أن ريهام عبد الغفور، شاركت في السباق الرمضاني الماضي2019، من خلال بطولة مسلسل "زي الشمس" مع ‏دينا ‏الشربيني، وأحمد داود، ‏وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك، وعمر ‏السعيد‎، والعمل من تأليف من ‏تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز‎.

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