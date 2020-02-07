تراند اليوم : محامية قتيل فيلا نانسي عجرم تفجر مفاجأة جديدة بالقضية

ما زالت قضية قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم علي يد زوجها رجل الأعمال فادي الهاشم تبوح بتفاصيلها يوم بعد يوم، حيث كشفت محامية أسرة محمد الموسى، القتيل مفاجأة بشأن جثته، بعد مرور ما يقرب من شهر على وقوع الحادثة.

وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، قالت المحامية رهاب البيطار، إن جثمان القتيل لم يدفن حتى الآن، وأن الجثة ما زالت بالثلاجة.

وغردت البيطار عبر حسابها على موقع "تويتر": "توضيحا لما ورد سابقا، ومنعا لأي غلط، فنحن لم نتلق من مبادرة رائدات السلام الكويتية، وأنا إحدى عضواتها، أي مبلغ لحد الآن".

وأضافت: "وقد كان اتصال السيدة فاطمة العقروقة السابق واضحا بأنهن سيساهمن بتكاليف الدفن، هذا وإن جثة المغدور محمد الموسى لم تدفن وما زالت بالثلاجة".

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وتابعت محذرة في تغريدة أخرى: "بصفتي أحد محامي عائلة محمد الموسى، فأنني سأقاضي أي وسيلة إعلامية تطلق وصف اللص عليه قبل أن يبت القضاء في الأمر".