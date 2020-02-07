تعرف على نبوءة عرافة الإسكندرية للفنانة الراحلة نادية لطفي .. هكذا تحققت بطريقة غريبة

ذكرت صحيفة مصرية قصة جمعت بين الفنانة الراحلة نادية لطفي وإحدى العرافات، التي التقتها مصادفة على شاطئ العجمي بالإسكندرية. وحسب “المصريون” كانت الفنانة الراحلة تستجم مع إحدى صديقاتها، حيث شاهدتا عرافة غجرية، ألحت صديقة نادية على استدعائها لسماع نبوءاتها، لكن الفنانة الشهيرة لم تكن متحمسة، ووصفت هذا بـ”الدجل” لكنها رضخت أمام إلحاح صديقتها.

وحضرت العرافة وأصرت على أن تتنبأ لنادية لطفي أولا، وأخبرتها بأن شخصا غائبا عنها سوف يعود. ثم أخبرتها بأنها ستصبح “ملكة” في يوم من الأيام، وهي النبوءات التي أثارت سخرية نادية وصديقتها.

وبعد فترة انشغلت نادية لطفي في أعمالها الفنية، ثم تفاجأت باتصال من نجلها الذي كان يدرس في أمريكا آنذاك، يخبرها أنه قرر إنهاء دراسته والعودة لمصر، تذكرت نادية نبوءة العرافة لكنها طردت تلك الأفكار من رأسها قائلة إن نجلها كان سيعود لمصر في كل الأحوال. لكنها بعد ذلك تلقت اتصالا من المخرج شادي عبد السلام يطلب منها التجهيز للقيام بدور “نفرتيتي”، وهنا تذكرت نبوءة العرافة وأدركت أنها ستصبح ملكة في “السينما”.والطريف أن الفيلم لم ينفذ من الأساس لأن المخرج شادي عبد السلام توفي. وقابلت “نادية” العرافة مرة أخرى في الإسكندرية، لتخبرها الأخيرة أنها سوف تصبح مليونيرة، فتعاملت نادية مع الأمر بالضحك وأكدت أنها تنتظر دور “المليونيرة” الذي سوف يعرض عليها، فتلك النبوءات لا تحدث إلا في الأفلام.