نشرت الفنانة أصالة صورة جديدة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". علقت "أصالة" على الصورة؛" استنوني بحفل انا نفسي بتمناه بالكويت الحبيبة الغالية...على روتانا موسيقى وتليفزيون الكويت على الهواء بعد شوي باحتفالات فبراير الكويت ". الغالية...على روتانا موسيقى وتليفزيون الكويت على الهواء بعد شوي باحتفالات فبراير الكويت ". Advertisements وعلى صعيد اخر قد طرحت "أصالة" مؤخراً، فيديو كليب بعنوان "شامخ" على قناتها عبر الموقع الشهير "يوتيوب". مؤخراً، فيديو كليب بعنوان "شامخ" على قناتها عبر الموقع الشهير "يوتيوب". ويذكر ان الفنانة أصالة قد أعلنت منذ أسابيع خبر انفصالها عن المخرج طارق العريان، وجاء ذلك بعد علاقة زواج جمعتهما لأكثر من ١٥ عاماً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أصالة لجمهورها: استنوني بحفل انا بتمناه في الكويت الغالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.