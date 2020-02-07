اليوم: ذكرى ميلاد..شادية

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة القديرة الراحلة شادية التى استحوذت على قلوب الملايين فى العالم العربى، حيث عبَّر صوتها عن مصر فى مراحل الانتصار والانكسار، وأعادت عبر موهبتها التى لم تخفت طيلة عقود صياغة العديد من الأحلام الفردية والجماعية للجماهير، لذا استحقت عن جدارة لقب صوت مصر منذ أن

صدحت برائعتها «يا حبيبتى يا مصر» عام 1971، حيث كان المصريون لا يزالون أسرى الشعور بالهزيمة بعد نكسة 1967، كما غنت خلال نفس المرحلة رائعتها «يا أم الصابرين»، ثم ما لبثت أن غنت للنصر بعد معركة العبور حيث قدمت عبرنا الهزيمة ورايحة فين يا عروسة، ثم قدمت لاحقاً أقوى من الزمن، وعندما اغتيل الزعيم أنور السادات غنت للشهيد مصر نعمة ربنا، وحينما عادت سيناء غنت مصر اليوم فى عيد عام 1981، جدير بالذكر أن شادية اعتزلت الفن عقب تقديمها أغنية «خد بإيدى» فى الليلة المحمدية فى نوفمبر عام 1981، وتفرغت للعبادة واحتجبت تماماً عن الظهور حتى رحيلها يوم 28 نوفمبر 2017.