أحمد حلمي يغني بنت الجيران.. وشاكوش يرد: نجم العالم

نشر الفنان أحمد حلمي مقطع فيديو جديد يغني أغنية "بنت الجيران، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

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وظهر "حلمي" في مقطع الفيديو، وهو يحاول تمثيل غنائه لأغنية "بنت الجيران" الشهيرة، وسرعان ما يظهر في الخلفية المطرب حسن شاكوش

ويشارك حلمي في الغناء.

يذكر ان أغنية "بنت الجيران" لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، قد تفوقت على أغانى لنجوم عالميين بعد تواجدها بالمركز الثانى لأكثر الأغانى استماعًا على مستوى العالم فى تطبيق الأغانى الشهير "ساوند كلاود"،

وذلك بأكثر من 45 مليون مرة استماع، و4.5 مليون مرة في الأسبوع الحالى فقط، حيث نشر "إيلون ماسك" عملاق التكنولوجيا والرئيس التنفيذى لشركة SpaceX للفضاء، ترتيب الأغانى، معلقًا عليها "أكثر 8 أغانى استماعًا على ساوند كلاود".

من ناحية أخرى، حصل المطرب الشعبي حسن شاكوش على درع يوتيوب الذهبى وذلك بعد تخطي عدد مشتركي قناته على يوتيوب مليون مشترك.