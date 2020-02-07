فيديو.. زياد برجي يتخطي 3 ملايين بـ أنا وياك

تخطي المطرب زياد برجي من خلال أغنية أنا وياك الحاجز 3 ملايين مشاهدة بموقع اليوتيوب. أغنية أنا وياك من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع موسيقي هادى شرارة. Advertisements وتقول الاغنية حبيبي انا على طول بفكر فيك وبتحكيني وبحكيك منك ما بزعل انا ولا بقبل حدا غيري يحبك يا حياتي انا جايي الليلة راضيك، وحدك ما رح خليك، حدك رح اغفى بحضني ادفى ودفيني بقلبك انا وياك، انا وياك على الحلوة وعلى المرة، واذا مني زعلت مرة ما فيي عيش انا وياك، انا وياك اذا زعلنا واذا فرحنا، اذا تعبنا واذا رتحنا سوا منعيش يا حبيبي انا صدق ما بعرف كيف قلبي لِكان ضعيف من اول ضحكة، قلي احكي، وانا قلت بحبك يا حياتي انا بتعرف شو رح بصير رح حبك بعد كتير لو تزعل مني وتبعد عني ما ببعد عنك حدا غيري يحبك يا حياتي انا جايي الليلة راضيك، وحدك ما رح خليك، حدك رح اغفى بحضني ادفى ودفيني بقلبك انا وياك، انا وياك على الحلوة وعلى المرة، واذا مني زعلت مرة ما فيي عيش انا وياك، انا وياك اذا زعلنا واذا فرحنا، اذا تعبنا واذا رتحنا سوا منعيش يا حبيبي انا صدق ما بعرف كيف قلبي لِكان ضعيف من اول ضحكة، قلي احكي، وانا قلت بحبك يا حياتي انا بتعرف شو رح بصير رح حبك بعد كتير لو تزعل مني وتبعد عني ما ببعد عنك

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