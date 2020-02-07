صور.. هند صبري تنعى الراحل لينين الرملي

نعت النجمة هند صبري الكاتب الراحل لينين الرملي، وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وكتبت "هند صبري" قائلة:"رحل اليوم واحد من كبار كتاب الدراما بأنواعها والمسرحية على وجه الخصوص كتب للسينما والتليفزيون ايضا وامتازت اعماله بالتعبير عن الإنسان والمواطن العربي والمصري وداعا الكاتب الكبير لينين الرملي". عن الإنسان والمواطن العربي والمصري وداعا الكاتب الكبير لينين الرملي". يشار أنه تُوفي الكاتب الكبير لينين الرملي، صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ 75 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

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