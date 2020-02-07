شاهد.. محمد العدل ناعيا لينين الرملي: مصر فقدت أحد عباقرة المسرح والدراما

نعي الكاتب والمؤلف الكبير محمد العدل الكاتب الراحل لينين الرملي وذلك عبر حسابه بموقع الفيسبوك. وكتب "العدل" قائلا:"لينين الرملى وداعا انا لله وانا اليه راجعون، فقدت مصر أحد عباقرة المسرح والدراما بشكل عام" Advertisements يشار أن تُوفي الكاتب الكبير لينين الرملي، صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ 75 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

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