مصطفي أمين يطرح "هذا الوقت سوف يمضي"

طرح الفنان الشاب مصطفى أمين ،أغنية جديدة بعنوان "هذا الوقت سوف يمضي" على طريقة الفيديو كليب. وأغنية "هذا الوقت سوف يمضي" من برعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ومكتبة الإسكندرية. Advertisements و"هذا الوقت سوف يمضي" من كلمات أحمد عبدالنبي، ألحان وتوزيع مصطفى أمين، تسجيل وميكساج حسام سعيد، جيتارات محمد مغربي.

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