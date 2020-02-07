تعرف على موعد حفل بهاء سلطان بساقية الصاوي

يستعد النجم بهاء سلطان لإحياء حفل غنائي جديد وذلك بساقية عبد المنعم الصاوي بوسط البلد يوم 6 من شهر مارس المقبل. شهر مارس المقبل. ومن المتفرض أن يقدم بهاء خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها Advertisements الحديثة والقديمة. الحديثة والقديمة. ويشار أن آخر أعمال بهاء سلطان أغنية في مسلسل تحمل عنوان "ولد الغلابة" الذي عرض في رمضان الماضي 2019 وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.



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