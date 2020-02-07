صور.. هاني رمزي ناعيا لينين الرملي : سأفتقدك

نعي الفنان هاني رمزي الكاتب الكبير لينين الرملي وذللك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وكتب "رمزي" علي صورة لينين الرملي قائلا:"الله يرحمك يا أستاذى ( لينين الرملي ) كنت كاتباً ومبدعاً ومفكراً ومؤثراً بفنك وبشخصك العظيم سأفتقدك وسأفتقد فنك ‎لينين الرملى الفن ‎المسرح ‎السينما ‎مصر الوطن العربي". بفنك وبشخصك العظيم سأفتقدك وسأفتقد فنك ‎لينين الرملى الفن ‎المسرح ‎السينما ‎مصر الوطن العربي". ويشار الي ان اخر اعمال هاني رمزي فيلم "قسطي بيوجعني" والذي طرح في عام 2018 بجميع دور العرض.

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