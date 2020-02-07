راغب علامة: "ناس بلا ثقة ستعطي الثقة"

ميرنا وليد - بيروت - اعتبر الفنان اللبناني ​راغب علامة​ ان المجلس النيابي في لبنان ليس محلّ ثقة، كاتبا على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "مجلس نواب لا أحد في لبنان وفي العالم يثق به ، حتى أعضائه كلهم يعرفون أنهم غير مؤتمنين على الثقة ولا يثقون ببعضهم البعض! دستورياً هو الذي سيعطي الثقة للحكومة يعني زي ما بيقول المثل اللبناني يا مأمنّ للمي في الغربال ! ناس بلا ثقة ستعطي الثقة".

وكان قد إستغرب راغب علامة مؤخرا خطابات النواب اللبنانيين في المجلس النيابي الذي حمّله مسؤولية وقوع لبنان في شباك الإفلاس.

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