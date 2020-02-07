ميرنا وليد - بيروت - حرص الممثل المصري ​أحمد حلمي​ على توثيق لقائه بالفنان المصري حسن شاكوش، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وكتب عليه قائلاً: "ايه رايكم في صوتي؟ بس عايزكم تعذروني ان انا عندي برد".

وظهر أحمد حلمي في مقطع الفيديو وهو يحاول تمثيل غنائه لأغنية "بنت الجيران"، وسرعان ما يظهر في الخلفية الفنان حسن شاكوش الذي يغني، ويوجه حلمي سؤاله لشاكوش قائلاً: "ايه رأيك في صوتي" ليرد الاخير "طبعا عالمي".

ونشر شاكوش منذ قليل صورة تجمعه مع حلمي عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، موثقاً لقائهما، وكتب قائلاً: "الانسان والفنان المحترم الي بحبو من كل قلبي تشرفت بي قعديتي معاك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حلمي قرّر الغناء ويستعين بصوت حسن الشاكوش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.