خاص الفن-زياد برجي يكشف عما سيجمعه بملحم زين..وهذا ما قاله عن نجاح "أنا وياك"

ميرنا وليد - بيروت - يحظى الفنان اللبناني ​زياد برجي​ بمحبة كبيرة من الجمهور، الذي ينتظر أعماله بفارغ الصبر، وآخر أعمال زياد برجي السينمائية فيلم "​يوم إيه يوم لأ​" الذي يلقى نجاحاً كبيراً حيث حقق في اليوم الأول لعرضه مبيعات تذاكر حضور بلغ عددها 6710، وهو أعلى رقم مبيعات لتذاكر الحضور ضمن الأفلام المعروضة في لبنان.

ويستمر زياد في التواجد بين محبيه في السينمات لحضور عروض الفيلم، وكان قد حضر برفقة زميلته في بطولة العمل ​باميلا الكيك​ عرض العمل في 5 من الشهر الجاري في منطقة الشويفات، كما يحضر مساء اليوم عرضين للعمل الأول في منطقة النباطية والثاني في منطقة صيدا.

وغداً السبت سيحضر زياد العرض في وسط بيروت، وخص زياد موقع "الفن" بالكشف عن إسم النجم الذي سيرافقه في اليوم المذكور وهو الفنان اللبناني ​ملحم زين​.

أما يوم الأحد سيحضر زياد العرض في الـ سيتي سنتر في بيروت برفقة زميله في بطولة العمل الإعلامي والممثل اللبناني هشام حداد.

زياد كان قد أطلق قبل الفيلم أغنية العمل وهي بعنوان " ​أنا وياك​"، وحين سؤالنا له عما إذا كانت الأغنية تحقق نفس قدر نجاح أغنيته الشهيرة "شو حلو" قال :"الأغنية نالت رواجاً كبيراً سواء لدى الناس أو الصحافيين بقدر ما نالت أغنية "شو حلو"، وتمنى أن تستمر الأغنية في تحقيق المزيد من النجاح الذي تحققه حيث أنها "بلشت تكسر الأرض بالسعودية" على حد تعبيره.

تجدر الإشارة أن فيلم "يوم إيه يوم لأ" تشارك في بطولته أيضاً ميا سعيد ويشارك فيه عدد من الممثلين منهم ختام اللحام، فيصل أسطواني، سلطان ديب، أنطوان بلابان، سمارة نهرا، مي سحاب، بيار جماجيان، رودريغ غصن وغيرهم. والعمل من تأليف رافي وهبي وإخراج نبيل لبس وإنتاج Falcon Films.

أما أغنية "أنا وياك" الجميلة الخاصة بالفيلم فهي من ألحان زياد برجي، وكلمات ​أحمد ماضي​ وتوزيع ​هادي شرارة​.

وعلى صعيد الحفلات التي يستعد الفنان زياد برجي لإحيائها، فهو سيحيي حفلاً في عمان يوم 13 من الشهر الجاري ويجمعه الحفل بالفنان اللبناني ​مروان خوري​، كما يجمعه حفل ثانٍ مع الفنان مروان خوري في 14 من الشهر الجاري في دبي.

والحفلان المذكوران من تنظيم سبولايت برودكشن لصاحبها السيد ماهر خوخجي.

ولن يمر عيد الحب دون تواجد زياد برجي في حفل له في لبنان حيث أنه سيحيي حفلاً في مطعم ATLAL PLAZA في غزير، في 15 من الشهر الجاري، وسيتضمن الحفل أيضاً مشاركة الفنانة اللبنانية ​فرح نخول​.