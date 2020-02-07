ساندي تطلق "كان عادي" بهذا الوعد

ميرنا وليد - بيروت - تتحضر الفنانة المصرية ​ساندي​ لإصدار فيديو كليب أغنيتها الجديدة "​كان عادي​"، وذلك يوم غد السبت عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.

اغنية "كان عادي" كلمات جمال الخولي، وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع هاني ربيع، وميكس وماستر ماهر صلاح.

وكان علم موقع "الفن" أن ساندي كانت تأمل طرح الألبوم في الموسم الشتوي ولكنها قامت بتجديده وإضافة بعض التحديثات عليه، ما جعلها تقرر والمنتج الفني طرحه في شباط/فبراير الحالي، ويضم الألبوم ثماني أغنيات متنوعة بين الرومانسي والدراما.

وتلقت ساندي عرضاً تمثيلياً جديداً لكنها أجلت الموافقة على أي عمل جديد، خصوصاً وأنها تعيد حساباتها لأن فيلمها الأخير عيش حياتك مع الممثل المصري سامح حسين لم يحقق النجاح المتوقع منه.

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