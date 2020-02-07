بالصور- هل تعيش ميس حمدان قصة حبّ؟

ميرنا وليد - بيروت - نشرت ​ميس حمدان​ صوراً من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وتوجهت برسالة طويلة الى متابعيها تحدثت عن قيمة الحب بالنسبة لها.

وكتبت ميس في تعليقها: "الحب أحلى حاجة اتخلقت فعليا في الوجود بكل أشكاله.. ولو حتكلم عن الحب بين الراجل والست بالنسبة ليه الحب ده بالذات بينعش فؤادي وبيخليني إنسانة محبه للحياة وعايزة اكون أحسن وحاجات تانيه كتير والحمد لله عشته اكتر من مره بكل تفاصيله الحلوه والمره ووجعه المؤلم ورغم كل ده لسه بدور عليه بشغف ورافضة اتجوز من غير حب".

وتابعت رسالته بشغف التحدث عن تجربتها مع الحب قائلة: "رغم كل محاولات إقناع الناس اللي حواليه إن خلاص مفيش حاجة اسمها حب لكن انا مصممة إني مش حتنيل اتجوز غير عن حب حتى لو حيروح بعدها بيوم بس هو ده تفكيري دلوقتي جايز يتغير بعدين وانا ماشيه عل العكاز مثلا هههه معرفش".

وختمت حمدان بالقول: "الدنيا مش مستاهله فاستغلو الحب وسخروه ليكو واستمتعوا بيه قد ما تقدرو ..حبو و تحبو لان الحب بيهون كل شىء مهما كان صعب الحب بيدي طاقه ايجابيه تخليك طاير فوق الريح من الاخر كده الحب حيفضل طول عمره مرمغه مش مفهمومه".