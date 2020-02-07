تراند اليوم : بعد الفيديو ”الخادش“.. سارة الكندري: ”سأتحجب قريبا“

أكدت كل من الفاشنيستا الكويتية سارة الكندري (24 عاما) وزوجها (سعودي الأصل) أحمد العنزي (29 عاما) خلال استضافتهما مع الإعلامي أحمد الحمدان على قناة ”مباشر نيوز“، ان ”الفيديو الذي انتشر لهما وتسبب بضبطهما من الجهات الأمنية“، كان عفويا وانتشر دون قصد منهما.

وأوضحت سارة أن متابعين وجهوا لها اتهامات بفضح حياتها الحميمية من ”غرفة النوم“ من خلال الفيديو، مضيفة أنها ”صورت المقطع من غرفة التبديل والماكياج“، ومتسائلة ”هل رأى المتابعون سريرا في المقطع المتداول؟“.

وقالت الفاشنيستا الكويتية أن سبب الغضب الذي اندلع بعد الفيديو، لكون شخصيتها وطريقة ارتدائها الثياب ”لافتة“ ما سلط الأضواء عليها، مبينة أن طريقتها في ارتداء ملابسها هي ذاتها منذ أن كانت صغيرة وأمام والديها وأهلها.

وتابعت أن ”المقطع الذي صورته مع زوجها كان عفويا، وأرسلته كالعادة إلى مجموعة واتساب، لزميلاتها في العمل، لكن ما حدث أنهن أضفن فتيات جدد إلى الجروب لم تكن تعلم بهن، وهن من قمن بتسريب المقطع“، لافتة إلى أنها لم تقدم شكوى بحقهن، لأنها ”لا تحب أذية أحد“، خاصة أن هناك 15 مشتركة بالغروب ولا يمكنها ظلم أحد.

وعلقت: ”انا انسانة حقانية، انا بالحق ما حد يقدر علي، البس.. اكشخ، بس اخاف الله، فيني خوف من الله وايد، مو نفس اي احد اخاف الله، تاذيت وايد وانظلمت وايد، واقول يلا ما عليه، والناس عباله انا انسانة غبية، انا قادرة“.

ونفت سارة وزوجها البحث عن الشهرة والمال، حيث أكدت سارة أنها ”بنت عز“، وتملك شقتين باسمها، ووالدها منحها كل شيء.

Advertisements

بدوره، قال أحمد العنزي أن ”معظم الشتائم التي تصلهم من مراهقين، ولو أرادوا أن يتقدموا بشكاوى عليهم سياذونهم ويورطون أهاليهم“.

وعلقت سارة على الانتقادات والقضية التي كانت ضدهما بشأن المقطع المتداول، بأنها ”لا تكترث لها“، وأن ”الانتقاد لا يهمها“: ”كلام الناس معي لا يودي ولا يجيب، نحن باقون هنا (..) انتو منو انا اثبتلكم؟ انا عندي احمد راض علي، اهلي راضين علي، اهل زوجي راضين علي (..) الناس قاعدة تنشر اللي همة يبوها، مش اللي اسويها وتكون مفيدة، هذا يثبت ان الناس يحبوا القيل والقال“.

وصرحت الفاشنيستا الكويتية أنها تفكر بارتداء ”الحجاب“، مبينة أنها كانت محجبة وهي مراهقة، لكن والدها طلب منها خلعه إذا كانت غير مقتنعة به، وبالفعل خلعته آنذاك لأنها لم تكن مقتنعة به، مشيرة إلى أنها ”عادت تفكر بارتدائه مجددا بجدية“.

وقدمت ”الكندري“ اعتذارها من جمهورها بشأن ”المقطع الخادش“، مبررة أنها ”لم تقصد أي إساءة“.

وكان مقطع فيديو قد انتشر للزوجين، مثيرا غضبا بين ناشطين، لمحتواه الذي وصف بأنه ”غير أخلاقي“، والذي تم حذفه لاحقا من قبل الجهات الأمنية، وتسبب بضبط ”الكندري“ وزوجها وإحالتهما للتحقيق، قبل أن يتم الإفراج عنهما بكفالة.

وظهر أحمد العنزي في المقطع المتداول وهو يقوم بتسريح شعر زوجته ”الكندري“، التي علقت لاحقا بالقول إن زوجها ”لمس خاصرتها وليس مكانا آخر في جسدها كما يظن آخرون