تراند اليوم : محاكمة أحمد عز وشقيقة زينة الثلاثاء

قررت محكمة جنح برج العرب، تحديد جلسة عاجلة لبدء محاكمة الفنان أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة، ياسمين رضا، بتهم تبادل السبق والضرب وتحدد الموعد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 فبراير الجاري، ولم يعرف بعد هل سيتم استدعاء الطرفين لحضور المحاكمة، أم يكتفي القاضي بحضور فريق الدفاع عنهما وبدء الإجراءات على ان يتم الاستماع إلى الطرفين في جلسة لاحقة.

المحاكمة تم تحديد موعدها بأسرع مما توقع الجميع خاصة وان قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة تم منذ 48 ساعة فقط، وكانت نيابة برج العرب بالإسكندرية، قد قررت إحالة الفنان أحمد عز وشقيقة الفنانة زينة إلى القضاء، على خلفية المشاجرة التي وقعت بينهما في أحد فنادق الساحل الشمالي بمدينة العلمين، خلال عطلة عيد الأضحى.