معين علي جابر يكشف قصة حب والديه.. “من طرابلس طلّت إمّي لِحِقها من النبطية”

متابعة بتجــــــــــرد: نشر معين جابر نجل عميد كلية الإعلام في دبي الإعلامي علي جابر، صورة مميزة عبر حسابه الرسمي على انستغرام وكشف عن قصة الحب التي جمعت والديه. والصورة قديمة تعود لعلي جابر وزوجته في “أيام الصبا”، وأرفقها معين بكلمات شعرية تتحدث عن “ثورة حب” كما وصفها. وكتب:” بعزّ الشرقية وغربية

من طرابلس طلّت إمّي

لِحِقها من النبطية

بيّي تَياخد ضمّة وقفوا ضِحك على الناس

يا حكّام الطوايف

خلصت إيام المتراس

والحرب والقذايف”.

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