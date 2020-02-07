بعد جينيفر أنيستون.. ماثيو بيري يُطلق حساباً رسمياً على إنستغرام

متابعة بتجــــــــرد: أطلق الممثل ماثيو بيري أخيراً حساباً خاصاً به على تطبيق “إنستغرام” أمس الخميس، وانضم بذلك إلى زملائه في مسلسل “Friends” الشهير ليحصل على 194 ألف متابع في غضون دقائق.
وفي التّفاصيل، أعلنت الممثلة “ليزا كودرو” التي أدّت دور “فيبي” في المسلسل عن انضمام بيري إلى “إنستغرام”، في صورة نشرتها معلقة: “وأخيراً! لا أصدق عيني!! مرحباً بك!!”
وكانت زميلتهما الممثلة جينيفر أنيستون التي تؤدي دور “رايتشل” قد انضمت أيضاً في تشرين الأول الماضي، إلى “إنستغرام” وحصلت خلال ساعات من نشرها صورتها الأولى على أكثر من 8 مليون معجب.
ويُشار إلى أنّ بيري لم ينشر أي صورة له حتّى الآن لكنّه حصد 1.7 مليون متابعٍ وتابع بدوره 21 شخصاً من بينهم أصدقائه النجوم الخمسة المشاركين في المسلسل.
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