حسين الجسمي يحقق رقماً قياسياً جديداً على “يوتيوب”

متابعة بتجـــــــــرد: يستمر النجم الإماراتي حسين الجسني في حصد نجاح أغنية “مهم جداً” التي طرحها في شهر آب/أغسطس الماضي عبر المتاجر الرقمية الكبرى. وتخطى الفيديو الخاص بالأغنية أكثر من 45 مليون مشاهدة بعد أربعة أشهر على طرحه عبر قناة “الجسمي” الرسمية في “يوتيوب”. أغنية “مهم جدًا” من ألحان الجسمي نفسه، كلمات الشاعر أحمد الصانع، وتوزيع وماستر حسام كامل. Advertisements تجدر الإشارة إلى أن الأغنية تتصدّر المراتب الأولى عبر جميع المكتبات الموسيقية الالكترونية والإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية منذ إصدارها وحتى يومنا هذا.

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