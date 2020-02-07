عاصي الحلاني يُغني الفلكلور العراقي.. “بويا محمد”

متابعة بتجـــــــــرد: رغم تأجيل طرح ألبومه الجديد بسبب الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها بلده لبنان، طرح فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، أغنية جديدة باللهجة العراقية بالتعاون مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

واختار “الحلاني”، أغنية “بويا محمد” من أغنيات التراث والفلكلور العراقي وأعاد توزيعها موسيقياً وتسجيلها بأسلوبه، وأضاف بعض الإيقاعات عليها، وحافظ في الوقت نفسه على لحن الأغنية الأساسي الذي اشتهرت به، والتي أراد من خلالها عاصي السير في الأسلوب الذي انتهجه وأعلن عنه سابقاً بنشر الأغنيات الفلكلورية والتراثية بين جيل الشباب.

وأغنية “بويا محمد” من توزيع وإعداد طوني سابا وماسترينغ محمد المقهور وسجّلها عاصي الحلاني في لبنان.

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وكان عاصي الحلاني قد طرح خلال الفترة الماضية أغنية جديدة تحمل اسم “الوطن” إهداء إلى الشعوب العربية في هذا العالم، خصّها بكليب يحمل توقيع المخرج عادل سرحان. العمل نال إعجابًا كبيرًا، لأن الوطن فيه هو كل الوطن العربي، وقد أدّى عاصي الحلاني اللحن الذي صاغه بنفسه بقدرات فاقت الوصف، والكلمات بإحساس يوحي بوطنيته وعشقه للوطن كما رسمه شعرًا الراحل عمر الفرّا. ليأتي التوزيع الموسيقي مع طوني سابا مكملًا لهذا العمل الفني، الوطني بإمتياز.

الى جانب ذلك انتهى عاصي الحلاني من تسجيل مجموعة من الأغنيات التي سيطلقها في ألبوم جديد خلال الفترة المقبلة، مع تجهيزه لاختيار إحداها لتصويرها على طريقة الفيديو كليب وعرضها عبر الفضائيات، مؤكداً أن فكرة إعداد ألبوم غنائي ما زالت موجودة، ولكنه يسعى لاختيار الوقت المناسب لذلك.