خاص- نانسي عجرم تبحث عن حبيب جديد بمساعدة زياد برجي

رحلة نجاح تجمع النجمة المتألقة نانسي عجرم بالنجم زياد برجي على مدار أعوام مضت، حيث حققت هذه الثنائية نجاحاً كبيراً في سلسلة من الاعمال الرائعة حققت ملايين المشاهدات.

نانسي عجرم المعروفة بجمال صوتها وكاريزمتها وإحساسها الذي ساعد الشاعر والملحن زياد برجي ليقدم لها أعمالاً فنية مبدعة ترجمت في السابق بأغنيات كـ “بدك تبقى فيك”، “يا غالي علي”، “عم بتعلق فيك”و “خراب بيوت”، بالاضافة الى تتر مسلسل “جوليا” في أغنية “عم بتغير”.

هذه الثنائية تستكمل رحلة النجاح بعمل فني جديد، حيث يعمل “برجي” على أغنية جديدة لنانسي بعنوان “بدي حدا حبو” كلمات احمد ماضي والحان زياد برجي.

بإختصار، نانسي مع زياد يعني الابداع، التألق، الإحساس والنجاح وهذا ليس بجديد على اسمين لبنانيين مهمين على الساحة الفنية، رفعا من شأن الأغنية اللبنانية وساهما في انتشارها في العالم العربي.