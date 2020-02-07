خاص- قصة حب ورد الخال تعود الى الواجهة من جديد

تستأنف الممثلة ورد الخال تصوير مسلسل “عشيق أمي” الذي تلعب بطولته الى جانب الممثل السوري خالد القيش وذلك بعدما جمّدت شركة الانتاج مروى غروب تصوير العمل في لبنان بسبب انتفاضة 17 تشرين والظرف الراهن الذي يمر به البلد.

المسلسل كتابة رازي وردي، اخراج كنان اسكندراني، ويجمع الى جانب “الخال” و”القيش” نخبة من الممثلين وهم: وسام صباغ، اسعد رشدان، ماريبل طربيه، يمنى شري، جويل الفرن، جناح فاخوري، ريموند عازار، بيدرو طايع وجوزف حويك.

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ورد الخال التي لم تصوّر ولا مشهد من المسلسل في السابق بسبب اندلاع الانتفاضة وتجميد العمل، أكدت لنا الى أنها ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل تصوير مشاهدها حيث من المتوقع أن يصبح جاهزاً للعرض في رمضان عبر شاشة “الجديد”.

تلعب ورد دور رومانسي هادئ، امرأة تريد التوفيق بين عائلتها وقلبها خاصة بعد قصة الحب التي اقتحمت حياتها، بالتزامن مع معاناة معينة تعيشها سيكتشفها المُشاهد تباعاً خلال أحداث المسلسل.

أيضاً منهمكة ورد بالتحضير لجلسة تصوير جديدة ستخضع لها يوم الأثنين المقبل، ثم تدخل يوم الثلاثاء موقع تصوير مسلسل “عشيق إمي” على أن نكشف قريباً لقرائنا عن الصور الاولى لشخصية ورد الكاملة في العمل.