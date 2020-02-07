قادير دوغلو يخطف اهتمام المتابعين بحبه لنسليهان.. ماذا فعل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاع الممثل التركي قادير دوغلو أن يلفت نظر متابعيه بما فعله من أجل الإشارة إلى زوجته نجمة مسلسل "ابنة السفير" نسليهان أتاغول.

وفي التفاصيل التي تناقلتها وسائل إعلام تركية قام دوغلو بنشر صور عبر حسابه على إنستغرام من تخييمه إلى جانب زوجته في جبال أركوت التركية، معلقا عليها بقوله: "كان يوما جميلا، لحظات رائعة ذكريات".

وقد يبدو الأمر عاديا بنشره تلك الصور لكن التفصيل الذي أثار الانتباه، هو قيام النجم التركي بإضافة اسم نسليهان كـ"تاغ" إلى جهة قلبه، في إشارة منه إلى مكانة زوجته وأنها موجودة في قلبه دائما.

هذا التفصيل جعل الصورة التي نشرها دوغلو تكون حديث جمهور النجمين، مشيدين برومانسية قادير واستحقاق نسليهان لهذا الحب الكبير.

يذكر أن نسليهان تعكف على استكمال تصوير مشاهدها في مسلسل "ابنة السفير"، والذي تمكنت من أخذ إجازة ليومين من تصويره لمرافقة زوجها للتخييم في جبال أركوت.

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وعلى صعيد آخر صرح الممثل التركي أنجين أكيوريك الذي يشارك نسليهان بطولة المسلسل، بأنه يرى في نسليهان نجمة متميزة وموهوبة وأنه يفضل التعاون معها، مضيفا بأنه يحترم موهبة نسليهان منذ أن شاهدها في مسلسل "حب أعمى" مع بوراك أوزجيفيت وتأثر بنهاية المسلسل كثيرا، وتمنى أن يتعاونا معا في عمل درامي واحد، وهو يراها من أقوى الممثلات في تركيا ولهما جماهيرية واسعة.

وفي المقابل يبدو أن ثنائية أنجين ونسليهان استطاعت أن تحظى بمتابعة أكبر وتحقق انتشارا أوسع بين جميع ثنائيات المسلسلات التي تعرض حاليا على شاشات التلفزة التركية، إذ لا تزال حلقات نسليهان وآنجين في المقدمة بعد أن سيطرت حلقات "قيامة عثمان" الأولى والذي يلعب بطولته بوراك أوزجفيت، على المركز الأول منذ بداية عرض المسلسل قبل أسابيع وحتى بداية عرض "ابنة السفير" أيضا، إلى أن تراجعت في الأسابيع الماضية.

وتواصل حلقات المسلسل تحقيق نسبة مشاهدة عالية فور عرضها أسبوعيا عبر الشاشات التركية وعبر شاشة المنصة الإلكترونية شاهد، كما يحظى نجومه بالكثير من المتابعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعادة ما يتصدر الترند السعودي والتركي بعد كل حلقة من حلقاته.