دريك يثير جدلا وشائعات بعلاقته مع عارضة أزياء من أصل مصري.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار نجم الراب الكندي دريك شائعات مواعدته لعارضة الأزياء الهولندية من أصل مصري إيمان همام.

وشوهد دريك وهو يغادر شقة عارضة الأزياء إيمان همام بعد حضوره عرض أزياء "نايك" في مدينة نيويورك ليلة الأربعاء، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وظهر دريك (33 عاما) وهو يغادر شقة عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عاما، بعد فترة وجيزة من خروجها من المجمع بنفسها.

وبحسب ما ورد شوهدا يتبادلان القبلات في الساعات الأولى من صباح الخميس، قبل أن يعودا إلى شقة همام.

وارتدى دريك (الاسم الحقيقي أوبري دريك جراهام) قميصا أسود تحت معطف نورث فيس باللونين الأسود والأزرق، مع سروال أسود وحذاء Nike الأبيض.

وتمت مشاهدته وهو يحمل زجاجة من مياه Essentia Water في يده وحقيبة سوداء من شانيل، بالإضافة إلى حقيبة حمراء أخرى.

وقبل مغادرة دريك بفترة قصيرة، ظهرت همام ترتدي قميصا أسود أسفل معطف من الجلد الأسود بينما كانت تتجه إلى سيارتها.

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وشوهد دريك في الصف الأول خلال عرض مجموعة أوليمبيك 2020 من نايك خلال أسبوع الموضة في نيويورك يوم الأربعاء بجانب العديد من المشاهير.

وبعد العرض، غادر دريك لتناول عشاء خاص مع روزاليا ومغني الراب ترافيس سكوت أيضا.

وكان قد ترددت شائعات مواعدة دريك لهمام في الماضي، وغالبا ما يقوم المغني بالإعجاب بمشاركاتها على "إنستغرام" أيضا.

ويعد دريك واحدا من أفضل الفنانين مبيعا على الإطلاق، حيث باع أكثر من 170 مليون تسجيل في جميع أنحاء العالم.

يذكر أن إيمان همام، عارضة أزياء هولندية من أصل مصري ومغربي، وقد ظهرت على غلاف مجلة فوج الأمريكية ثلاث مرات.

إيمان مسلمةٌ، وقد ذكرت من قبل: "أنا نصف مغربية، ونصف مصرية، ولدت في أمستردام، أنا مسلمة، وفخورة بتراثي وجذوري، أريد أن أكون نموذجا يحتذى به للفتيات الصغيرات اللواتي يصارعن العنصرية أو يصارعن مظهرهن أو لون بشرتهن، كان لدي ناعومي كامبل، والتي نظرت إليها كامرأة سوداء قوية، لكن ليس هناك العديد من عارضات الأزياء العرب، وكوني عارضة أزياء عربية أفريقية، أحاول فتح الأبواب أمام المزيد من الفتيات العربيات".

وتعتبر إيمان نفسها تنتمي إلى العرق الأسود أكثر من الشرق الأوسط ويرجع ذلك إلى كون تراثها أفريقيا وليس آسيويا.